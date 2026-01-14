Wyprzedaż Garażowa w Alei Bielany
Lubisz polować na przedmioty z duszą? Cenisz sobie ekologię i jest Ci bliskie dawanie drugiego życia przedmiotom? Odwiedź centrum handlowe Aleja Bielany w sobotę 17 stycznia
2026-01-14, 08:25
W nowym roku planujesz zrobić więcej miejsca w szafie i na półkach? A może wręcz przeciwnie - masz za mało cudeniek i szukasz unikatów z drugiej ręki?
Zapraszamy na kolejną edycję Wyprzedaży Garażowej w Alei Bielany!
Kiedy? 17 stycznia
W jakich godzinach? 11:00-19:00
Gdzie? Aleja Bielany, przestrzeń przy środkowym wejściu, obok drogerii Rossmann
Jakich przedmiotów możesz się spodziewać?
▪️ Drobne przedmioty, zabawki, książki, ubrania, porcelanę, nietrafione prezenty. ▪️ Przedmiotami wystawionymi na sprzedaż mogą być wyłącznie rzeczy będące własnością Wystawców, nowe (nieudane zakupy/prezenty) lub używane (bez widocznych śladów użytkowania), w ilościach detalicznych. ▪️ Nie jest to miejsce na sprzedaż komercyjną i hurtową.
Do zobaczenia w Alei Bielany! Razem dajemy rzeczom nowe życie.
