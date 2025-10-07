PsieFajny dzień powraca do Alei Bielany już w sobotę 11 października

Strefa otwarta – serce wydarzenia

Bezpłatne porady groomera: Masz pytania dotyczące pielęgnacji sierści, pazurków czy uszu Twojego pupila? Profesjonalny groomer będzie do Twojej dyspozycji – bez zapisów!

Strefa relaksu IKEA: Odkryj sprytne i wytrzymałe rozwiązania meblowe, które przetrwają nawet największe psie psoty. IKEA pokaże, jak stworzyć dom, który pokochają zarówno ludzie, jak i zwierzęta.

Stoisko Fundacji Mam Pomysł: Porozmawiaj z wolontariuszami, poznaj historie psów i kotów czekających na dom i dowiedz się, jak możesz pomóc.

Interaktywne zajęcia dla dzieci (10:00-11:00, 12:30-13:30, 15:00-16:00) Edukatorka Nicole i jej pluszowy pomocnik w przystępny sposób nauczą najmłodszych, jak bezpiecznie i z szacunkiem obchodzić się ze zwierzętami.

Strefa Foroom – wiedza i inspiracje

(poziom 1, na przeciwko RamDecor Cafe)

Warsztaty na temat zdrowia i samopoczucia swojego czworonoga, a także jego potrzeb i preferencji. Obowiązują zapisy na stronie alei bielany.

11:30–12:00 – Dlaczego warto i jak adoptować psa lub kota ze schroniska?

14:00–14:45 – Szczęśliwy pies i kot, czyli jak dbać o pupila w domu.

16:00–16:30 – Q&A: Wolontariat w schronisku – zapytaj o wszystko!

17:00-18:00 – Zdrowie i pielęgnacja psa – praktyczne wskazówki od groomera.

Psi fotograf

Odwiedź profesjonalne studio i weź udział w sesji fotograficznej wraz ze swoim pupilem w atmosferze pełnej komfortu i zabawy. Sesje trwają nieprzerwanie przez cały dzień wydarzenia.

Strefa kreatywna i charytatywne malowanie “Bezdomniaków”

Otwarte warsztaty tworzenia zabawek dla psów oraz charytatywne malowanie portretów "bezdomniaków" ze schroniska. Możesz też namalować swojego pupila! Strefa działa bez zapisów.

10:30-11:15 - Warsztaty tworzenia zabawek dla piesków

11:45-13:15 - Charytatywne malowanie “Bezdomniaków”

13:45-14.30 - Warsztaty tworzenia zabawek dla piesków

14.45-15.30 - Warsztaty tworzenia zabawek dla piesków

16.00-17.30 - Charytatywne malowanie “Bezdomniaków”

Wielka zbiórka dla schroniska!

Przy stoisku Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy przez cały dzień prowadzona będzie zbiórka darów. A Aleja Bielany podwaja tego dnia każdy produkt, który trafi do kosza!

Czego najbardziej potrzebują podopieczni schroniska:

chemia do czyszczenia (np. domestos, płyny do podłóg, płyny do naczyń, ręczniki papierowe, rękawiczki jednorazowe, mocne worki na śmieci),

koce, legowiska plastikowe,

karmy specjalistyczne (pełna lista dostępna na stronie schroniska).

Na stoisku Fundacji czekają też na Was quizy z nagrodami, gadżety charytatywne i sylwetki zwierzaków gotowych do adopcji.

PsieFajny market

W tej strefie znajdziesz fantastycznych wystawców z unikalnymi produktami – od zdrowych karm i smakołyków, po designerskie akcesoria i zabawki. W tym roku gościmy marki Husse, Tobisiowo, Lata kita, Zdolne bestie, Boncia, Auuu i Purina

Do zobaczenia!