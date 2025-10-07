PsieFajny dzień powraca do Alei Bielany już w sobotę 11 października

Strefa otwarta – serce wydarzenia
-
Bezpłatne porady groomera: Masz pytania dotyczące pielęgnacji sierści, pazurków czy uszu Twojego pupila? Profesjonalny groomer będzie do Twojej dyspozycji – bez zapisów!
-
Strefa relaksu IKEA: Odkryj sprytne i wytrzymałe rozwiązania meblowe, które przetrwają nawet największe psie psoty. IKEA pokaże, jak stworzyć dom, który pokochają zarówno ludzie, jak i zwierzęta.
-
Stoisko Fundacji Mam Pomysł: Porozmawiaj z wolontariuszami, poznaj historie psów i kotów czekających na dom i dowiedz się, jak możesz pomóc.
-
Interaktywne zajęcia dla dzieci (10:00-11:00, 12:30-13:30, 15:00-16:00) Edukatorka Nicole i jej pluszowy pomocnik w przystępny sposób nauczą najmłodszych, jak bezpiecznie i z szacunkiem obchodzić się ze zwierzętami.
Strefa Foroom – wiedza i inspiracje
(poziom 1, na przeciwko RamDecor Cafe)
Warsztaty na temat zdrowia i samopoczucia swojego czworonoga, a także jego potrzeb i preferencji. Obowiązują zapisy na stronie alei bielany.
-
11:30–12:00 – Dlaczego warto i jak adoptować psa lub kota ze schroniska?
-
14:00–14:45 – Szczęśliwy pies i kot, czyli jak dbać o pupila w domu.
-
16:00–16:30 – Q&A: Wolontariat w schronisku – zapytaj o wszystko!
-
17:00-18:00 – Zdrowie i pielęgnacja psa – praktyczne wskazówki od groomera.
Psi fotograf
Odwiedź profesjonalne studio i weź udział w sesji fotograficznej wraz ze swoim pupilem w atmosferze pełnej komfortu i zabawy. Sesje trwają nieprzerwanie przez cały dzień wydarzenia.
Strefa kreatywna i charytatywne malowanie “Bezdomniaków”
Otwarte warsztaty tworzenia zabawek dla psów oraz charytatywne malowanie portretów "bezdomniaków" ze schroniska. Możesz też namalować swojego pupila! Strefa działa bez zapisów.
10:30-11:15 - Warsztaty tworzenia zabawek dla piesków
11:45-13:15 - Charytatywne malowanie “Bezdomniaków”
13:45-14.30 - Warsztaty tworzenia zabawek dla piesków
14.45-15.30 - Warsztaty tworzenia zabawek dla piesków
16.00-17.30 - Charytatywne malowanie “Bezdomniaków”
Wielka zbiórka dla schroniska!
Przy stoisku Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy przez cały dzień prowadzona będzie zbiórka darów. A Aleja Bielany podwaja tego dnia każdy produkt, który trafi do kosza!
Czego najbardziej potrzebują podopieczni schroniska:
-
chemia do czyszczenia (np. domestos, płyny do podłóg, płyny do naczyń, ręczniki papierowe, rękawiczki jednorazowe, mocne worki na śmieci),
- koce, legowiska plastikowe,
-
karmy specjalistyczne (pełna lista dostępna na stronie schroniska).
Na stoisku Fundacji czekają też na Was quizy z nagrodami, gadżety charytatywne i sylwetki zwierzaków gotowych do adopcji.
PsieFajny market
W tej strefie znajdziesz fantastycznych wystawców z unikalnymi produktami – od zdrowych karm i smakołyków, po designerskie akcesoria i zabawki. W tym roku gościmy marki Husse, Tobisiowo, Lata kita, Zdolne bestie, Boncia, Auuu i Purina
Do zobaczenia!