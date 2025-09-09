Festiwal Edukacji Montessori 13.09 w Alei Bielany

Od relacji dorosły-dziecko, przez codzienne budowanie samodzielności, po pomoce i zabawki wspierające edukację. Pedagogika dr Marii Montessori zdobyła uznanie na całym świecie, ale na czym polega jej sekret? Tego dowiemy się w ten weekend na rodzinnym Festiwalu Edukacji organizowanym przez Fundację DCEM i Aleję Bielany.
Dziecko w centrum i dorośli w roli przewodników. To idea, jaka w dzisiejszych czasach przemawia do wielu rodziców i pedagogów. Szczególnie tych, którzy poszukują innych metod wsparcia i nauczania najmłodszych. Twórczynią tego nurtu wychowania jest pewna włoska lekarka urodzona jeszcze w XIX wieku.
Metoda Montessori a mity
Wbrew powszechnemu uprzedzeniu, praktyczne porady stworzone przez dr Marię Montessori nie są przyzwoleniem samowoli i nieodpowiedzialności.
W centrum jej idei znajdziemy samodzielność — ale taką, która stawia przed najmłodszymi wyzwania i uczy dokonywania wyborów.
Dzieci wybierają z ograniczonego, przygotowanego przez dorosłych wachlarza możliwości. Dla dziecka oznacza to, że np. może wybrać, nad czym teraz chce pracować: nad zadaniem z matematyki, pisaniem opowiadania, czy może opracowaniem prezentacji na lekcję przyrody — tłumaczy Iwona Lipowska, z fundacji DCEM.
Warto dodać, że edukacja Montessori — również w kontrze do popularnej opinii — nie jest rozwiązaniem elitarnym i nie wymaga wysokiej specjalizacji. Wrocławska Fundacja DCEM przekonuje, że metoda może być stosowana z powodzeniem w każdym domu czy szkole.
Dziś na świecie jest już ok. 60 tysięcy placówek, które praktykują ten rodzaj nauczania.
Festiwal Edukacji Montessori w Alei Bielany
Najlepszym sposobem, by przekonać się o wartościach płynących z metody dr Montessori jest poznanie nauczycieli i osób zajmujących się nią na co dzień. Taka okazja nadarzy się już 13 września w Alei Bielany podczas Festiwalu Edukacji Montessori.
Rodzinne wydarzenie ma na celu wyposażyć rodziców i opiekunów w wiedzę oraz praktyczne umiejętności m.in. z zakresu:
- potrzeb ruchu i ciekawości dzieci do 3 roku życia,
- gotowych rozwiązań edukacyjnych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
- podsycania zainteresowań i ambicji dzieci,
- budowania pozytywnych relacji w domu i szkole,
- popełniania błędów i wyciągania wniosków.
Podczas Festiwalu Edukacji Montessori organizatorzy zapraszają zarówno na otwarte wykłady, jak i warsztaty praktyczne, na które prowadzone są bezpłatne zapisy. Pełen program na stronie Alei Bielany.
Połączyliśmy szeroki wachlarz merytorycznych spotkań dla rodziców z kreatywnymi i atrakcyjnymi zajęciami dla maluchów. Razem z Fundacją DCEM zadbaliśmy o to, by Festiwal był przyjaznym wydarzeniem dla całej rodziny — wyjaśnia Samanta Nguyen, specjalistka ds. angażowania społeczności w Alei Bielany
Rozwijające zajęcia dla dzieci
Równocześnie podczas Festiwalu czekać będzie wiele atrakcji dla najmłodszych.
Sensoryczne DIY – Zrób własne Bubble Tea w strefie Między Stołami
Sesja 1: 13:00 - 13:30 - zapisy pod tym adresem.
Sesja 2: 14:00 - 14:30 - zapisy pod tym adresem.
Warsztaty kreatywne z Linden Park – DIY bawełniane torby
Grupy zbierane będą w czasie Festiwalu w przestrzeni Linden Park
IKEA: Strefa Praktycznych Umiejętności
Mini kuchnia, zabawy sensoryczne z ciastoliną i pojemnikami z przyprawami, kącik artystyczny i nauka codziennych czynności.
VOLVO: Młody Kierowca na start!
Mini "szkoła jazdy" z animatorami, ustawianie znaków drogowych i zabawy motoryzacyjne.
LINDEN: Kreatywna przestrzeń pełna inspiracji!
Zabawy z drewnianymi klockami – od prostych domków po imponujące wieże.
Strefy festiwalowe w Alei Bielany
Dodatkowo uczestnicy będą mogli skorzystać z oferty wyspecjalizowanych wystawców oferujących pomoce edukacyjne i zabawki. Wśród nich znajdą się firmy Topic, Matami, Szycie Montessori oraz Polana Montessori.
Wydarzenia Festiwalu potrwają od godziny 10:00 do 18:00 i obejmą kilka przestrzeni Alei Bielany:
Scena Główna i Strefa Partnerów - poziom 0, przy drogerii Rossmann
Plac Zabaw Montessori - poziom 0, naprzeciw sklepu Carrefour
Przestrzeń warsztatowa Foroom - poziom 1
Strefa warsztatowa Między Stołami - poziom 1
Linden Park - poziom 1