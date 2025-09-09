Festiwal Edukacji Montessori 13.09 w Alei Bielany

Od relacji dorosły-dziecko, przez codzienne budowanie samodzielności, po pomoce i zabawki wspierające edukację. Pedagogika dr Marii Montessori zdobyła uznanie na całym świecie, ale na czym polega jej sekret? Tego dowiemy się w ten weekend na rodzinnym Festiwalu Edukacji organizowanym przez Fundację DCEM i Aleję Bielany.

Dziecko w centrum i dorośli w roli przewodników. To idea, jaka w dzisiejszych czasach przemawia do wielu rodziców i pedagogów. Szczególnie tych, którzy poszukują innych metod wsparcia i nauczania najmłodszych. Twórczynią tego nurtu wychowania jest pewna włoska lekarka urodzona jeszcze w XIX wieku.

Metoda Montessori a mity

Wbrew powszechnemu uprzedzeniu, praktyczne porady stworzone przez dr Marię Montessori nie są przyzwoleniem samowoli i nieodpowiedzialności.

W centrum jej idei znajdziemy samodzielność — ale taką, która stawia przed najmłodszymi wyzwania i uczy dokonywania wyborów.

Dzieci wybierają z ograniczonego, przygotowanego przez dorosłych wachlarza możliwości. Dla dziecka oznacza to, że np. może wybrać, nad czym teraz chce pracować: nad zadaniem z matematyki, pisaniem opowiadania, czy może opracowaniem prezentacji na lekcję przyrody — tłumaczy Iwona Lipowska, z fundacji DCEM.

Warto dodać, że edukacja Montessori — również w kontrze do popularnej opinii — nie jest rozwiązaniem elitarnym i nie wymaga wysokiej specjalizacji. Wrocławska Fundacja DCEM przekonuje, że metoda może być stosowana z powodzeniem w każdym domu czy szkole.

Dziś na świecie jest już ok. 60 tysięcy placówek, które praktykują ten rodzaj nauczania.

Festiwal Edukacji Montessori w Alei Bielany

Najlepszym sposobem, by przekonać się o wartościach płynących z metody dr Montessori jest poznanie nauczycieli i osób zajmujących się nią na co dzień. Taka okazja nadarzy się już 13 września w Alei Bielany podczas Festiwalu Edukacji Montessori.

Rodzinne wydarzenie ma na celu wyposażyć rodziców i opiekunów w wiedzę oraz praktyczne umiejętności m.in. z zakresu:

potrzeb ruchu i ciekawości dzieci do 3 roku życia,

gotowych rozwiązań edukacyjnych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat,

podsycania zainteresowań i ambicji dzieci,

budowania pozytywnych relacji w domu i szkole,

popełniania błędów i wyciągania wniosków.

Podczas Festiwalu Edukacji Montessori organizatorzy zapraszają zarówno na otwarte wykłady, jak i warsztaty praktyczne, na które prowadzone są bezpłatne zapisy. Pełen program na stronie Alei Bielany.

Połączyliśmy szeroki wachlarz merytorycznych spotkań dla rodziców z kreatywnymi i atrakcyjnymi zajęciami dla maluchów. Razem z Fundacją DCEM zadbaliśmy o to, by Festiwal był przyjaznym wydarzeniem dla całej rodziny — wyjaśnia Samanta Nguyen, specjalistka ds. angażowania społeczności w Alei Bielany

Rozwijające zajęcia dla dzieci

Równocześnie podczas Festiwalu czekać będzie wiele atrakcji dla najmłodszych.

Sensoryczne DIY – Zrób własne Bubble Tea w strefie Między Stołami

Sesja 1: 13:00 - 13:30 - zapisy pod tym adresem.

Sesja 2: 14:00 - 14:30 - zapisy pod tym adresem.

Warsztaty kreatywne z Linden Park – DIY bawełniane torby

Grupy zbierane będą w czasie Festiwalu w przestrzeni Linden Park

IKEA: Strefa Praktycznych Umiejętności

Mini kuchnia, zabawy sensoryczne z ciastoliną i pojemnikami z przyprawami, kącik artystyczny i nauka codziennych czynności.

VOLVO: Młody Kierowca na start!

Mini "szkoła jazdy" z animatorami, ustawianie znaków drogowych i zabawy motoryzacyjne.

LINDEN: Kreatywna przestrzeń pełna inspiracji!

Zabawy z drewnianymi klockami – od prostych domków po imponujące wieże.

Strefy festiwalowe w Alei Bielany

Dodatkowo uczestnicy będą mogli skorzystać z oferty wyspecjalizowanych wystawców oferujących pomoce edukacyjne i zabawki. Wśród nich znajdą się firmy Topic, Matami, Szycie Montessori oraz Polana Montessori.

Wydarzenia Festiwalu potrwają od godziny 10:00 do 18:00 i obejmą kilka przestrzeni Alei Bielany:

Scena Główna i Strefa Partnerów - poziom 0, przy drogerii Rossmann

Plac Zabaw Montessori - poziom 0, naprzeciw sklepu Carrefour

Przestrzeń warsztatowa Foroom - poziom 1

Strefa warsztatowa Między Stołami - poziom 1

Linden Park - poziom 1